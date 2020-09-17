Avrupa Ligi'nde Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK'a elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Portekiz ekiplerinden Rio Ave oldu.

Aytemiz Alanyaspor - Rosenborg maçının tarihiyle ilgili bilgi ise henüz paylaşılmadı.