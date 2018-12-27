Son Dakika Haberleri: Avrupa Ligi'nde Zirve Heyecanı

Avrupa Ligi'nde Zirve Heyecanı

56 dakika önce

Fenerbahçe Beko, geçen sezon Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Real Madrid ile bu kez liderlik için mücadele edecek.

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Fenerbahçe Beko, geçen sezon Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Real Madrid ile bu kez liderlik için mücadele edecek.

THY Avrupa Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Ülker Enerji ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.30'da zirve yolundaki takipçisi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen final-four finalinde Real Madrid ile karşılamış ve salondan 85-80 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'ni 2'nci tamamlamıştı.

Bu sezon lig formatında oynanan turnuvada Fenerbahçe Beko 13 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider konumda. Real Madrid ise hemen arkasından 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2'nci sırada. 

17'NCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

İki takım bu organizasyonda birbirlerine 17'nci kez rakip olacak. Avrupa Ligi'nde daha önce 16 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid'in 9-7 üstünlüğü bulunuyor. En son Belgrad'ta Avrupa Ligi finalinde karşılaşan iki takımdan Real Madrid turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

EN ÇOK SAYI VESELY VE RANDOLPH'DAN

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko bu sezon 84.9'luk bir sayı ortalamasıyla oynarken, takımın en skorer oyuncusu Jan Vesely 15 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Real madrid ise 15 maçlık periyotta 89.21'lik sayı ortalamasıyla sahadan ayrıldı. Real Madrid'in sayı yükünü 13.1'lik sayı ortalamasıyla Anthony Randolph çekiyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:59 Kaynak: DHA

Beko, Fenerbahçe, Real Madrid, Avrupa, Spor
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