Kanarya, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki ilk maçından Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Avrupa arenasına hasret olan Kanarya, Helsinki'yi eleyip yeniden bu heyecanı yaşamak istiyor.
HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TV8'de canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.
Son Dakika › Spor › Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak - Son Dakika Spor