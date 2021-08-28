Avrupa Ligi'nden gelen para, Galatasaray'ın 9 transferin maaşını karşıladı

Avrupa Ligi'ne ayak bastı parası olarak 3.4 milyon euro alan Galatasaray, 10 yıllık kulüp sıralamasında 9. durumda olması sayesinde 3 milyon 168 bin euro daha alacak. Sözcü'nün haberine göre bu para, yeni transferlerin hepsinin maaşını karşıladı.

PERFORMANS GELİRİ DE VAR

Bu sezonki yeni transferlerine toplam 6 milyon 460 bin Euro yıllık maaş ödeyecek Aslan, bu parayı Avrupa Ligi gruplarına kalarak çıkardı. Sarı-kırmızılılar, performansa göre ayrıca gelir de elde edebilir. TFF'nin talimatta yaptığı değişiklikle Avrupa'dan elde edilecek gelirin üçte ikisi limitlere yansıyacak.