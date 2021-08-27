Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, rakiplerini saf dışı bırakarak grup aşamasına kalmaya hak kazandı. Avrupa Ligi bileti alan temsilcilerimiz katılım payı olarak 3 milyon 630 bin euroyu kasasına koyacak.

ŞAMPİYON TAKIM, 4 MİLYON EURO KAZANACAK

Temsilcilerimiz grupta kazandığı her galibiyet için 630 bin euro alırken beraberlikle sahadan ayrıldığı karşılaşmalardan 210 bin euro gelir elde edecek. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa Ligi grubunu lider bitirmeleri halinde 1 milyon 100 bin euroyu kasasına koyacak. Gruplarda 2. olunması halinde 550 bin euro kazanacak temsilcilerimiz eleme turlarına katılmaları durumunda da 500 bin euro alacak.

Eleme turlarında elde edilecek gelir şöyle:

Son 16 Turu: 1 milyon 200 bin euro

Çeyrek Final: 1 milyon 800 bin euro

Yarı Final: 2 milyon 800 bin euro

Final: 4 milyon 600 bin euro

Şampiyon: 4 milyon euro