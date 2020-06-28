Avrupa Ligi'ne katılım için kıyasıya bir maç! Villarreal'in Valencia'ya karşı iddaa oranı...

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VILLARREAL - VALENCIA



Salgın arasından sonra çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Villarreal, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne katılım için iyice iddialı konuma gelirken, bu formunu sezon sonuna kadar devam ettirirse sürpriz bir Şampiyonlar Ligi bileti de alabilir...



Sol bek Alberto Moreno ile orta sahadan Manu Trigueros sarı kart cezalısı. Javier Calleja'nın Moreno yerine Xavi Quintilla'ya forma vermesi bekleniyor.



Sevilla maçında orta alanda performansı ile göz dolduran Andre Zambo Anguissa ile de devam edecektir. Kanattan içeri tecrübeli Santi Cazorlo destek verir, Paco Alcacer de en ileride gol arar...



Valencia ise bir iyi, bir kötü. Eibar deplasmanında 1-0 kaybedip Avrupa Ligi'ne katılma şanslarını zayıflattılar. Kırmızı kart gören Eliaquim Mangala'dan da Villarreal karşısında faydalanamayacaklar.



Osasuna karşısında göz dolduran, Roma'dan kiralık Alessandro Florenzi yeniden sağ bekteki yerine geçecektir.



Mangala'nın cezası ve Ezequiel Garay'ın sakatlığı sonrası stoper ikilisinin Hugo Guillamon ile Gabriel Paulista olması kesin gibi...



İki takım arasındaki son 4 resmi maçı Valencia kazandı!



%31'lik kesim salgın dönüşü sonrası formda bir görüntü çizen Sarı Denizaltılar'a güveniyor...



Santi Cazorla'dan Bologna ağlarına muhteşem bir frikik golü! izleyelim...











