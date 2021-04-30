Avrupa Ligi organizasyonundan Fenerbahçeli Vesely'ye para cezası
30.04.2021 14:37
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Çek pivotu Jan Vesely, CSKA Moskova ile karşılaştıkları THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi üçüncü maçının hakemlerine yönelik itirazları nedeniyle 4500 avro para cezası aldı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Çek pivotu Jan Vesely, CSKA Moskova ile karşılaştıkları THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi üçüncü maçının hakemlerine yönelik itirazları nedeniyle 4500 avro para cezası aldı.
Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak Vesely'nin hakemlere saygısız davranması gösterildi.
Vesely, CSKA Moskova'ya 85-68 yenilerek elendikleri karşılaşmanın 3. çeyreğinde 5 faulle oyun dışı kalmasının ardından hakemlere itirazını sürdürmüştü.
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