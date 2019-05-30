Avrupa Ligi Zaferi Üzerine Cesar Azpilicueta
1 saat önce
Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta, Bakü'deki Avrupa Ligi finalinde Arsenal 4-1'i mağlup ettikten sonra düşüncelerini verdi. Azpilicueta, Blues'e ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmaları için herkesin yüzde 100 verdiğini söyledi.
Chelsea
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:06
kaptanı Cesar Azpilicueta, Bakü
'deki Avrupa
Ligi finalinde Arsenal
4-1'i mağlup ettikten sonra düşüncelerini verdi. Azpilicueta, Blues
'e ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmaları için herkesin yüzde 100 verdiğini söyledi.
Chelsea'nin kupayı alması Başakşehir'i sevindirdi!
Liseli Kızlar, hayallerinin peşinde Avrupa'ya açıldı
Ricardo Quaresma, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov ile görüşecek!
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştı