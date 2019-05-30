Son Dakika Haberleri: Avrupa Ligi Zaferi Üzerine Cesar Azpilicueta
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Avrupa Ligi Zaferi Üzerine Cesar Azpilicueta

1 saat önce

Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta, Bakü'deki Avrupa Ligi finalinde Arsenal 4-1'i mağlup ettikten sonra düşüncelerini verdi. Azpilicueta, Blues'e ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmaları için herkesin yüzde 100 verdiğini söyledi.

Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta, Bakü'deki Avrupa Ligi finalinde Arsenal 4-1'i mağlup ettikten sonra düşüncelerini verdi. Azpilicueta, Blues'e ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmaları için herkesin yüzde 100 verdiğini söyledi.
Avrupa Ligi Zaferi Üzerine Cesar Azpilicueta
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:06 
Spor
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