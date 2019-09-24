Avrupa liglerinde sürpriz liderler

Avrupa'nın büyük liglerinde ve Türkiye liginde futbol sezonu sürprizlerle başladı.

Avrupa'nın en büyük 5 büyük ligi arasında kabul edilen Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig'in yanı sıra Portekiz ve Türkiye süper liglerinde de bu sezon zirvede sürpriz takımlar yer alıyor.

Almanya Bundesliga'da Leipzig, İtalya Serie A'da Inter, İspanya La Liga'da Athletic Bilbao, Portekiz Süper Lig'de Famalicao ve Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor liglerinde lider konumda bulunurken, İngiltere Premier Lig'de geçen sezonun 2'ncisi Liverpool sezona 6'da 6 yaparak başlayarak yoluna kayıpsız devam ediyor.

ALMANYA'DA NAGELSMANN'IN LEIPZIG'I NAMAĞLUP ZİRVEDE

Almanya Bundesliga'da sezon başında teknik direktör koltuğuna Julian Nagelsmann'ı getiren Leipzig geride kalan ilk 5 haftada yoluna namağlup devam ediyor. Nagelsmann'ın öğrencileri 13 puan ile en yakın rakibi Bayern Münih'in 2 puan önünde lider durumda yer alıyor. Leipzig, sadece 3 golle de Bundesliga'da en az gol yiyen takım konumunda.

Bundesliga'da son 7 sezonun şampiyonu Bayern Münih ise 11 puan ile ligde 2'nci sırada bulunuyor. Bayern Münih'in yaz döneminde yaptığı transferlerle şampiyonluk yarışında en ciddi rakiplerinden biri olması beklenen Borussia Dortmund ise 10 puanla 3'üncü sırada.

Son 7 sezondur Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in bu sezon geçtiğimiz yıllara nazaran işinin daha zor olması bekleniyor.

İSPANYA'DA ATHLETIC BILBAO DEVLERİ GEÇTİ

İspanya La Liga'da Athletic Bilbao sezona sürpriz başlangıç yapan takımlardan biri oldu. Real Madrid ile beraber 11 puan ile zirveyi paylaşan Athletic Bilbao, geride kalan 5 haftada sadece 1 gol yeme başarısı göstererek savunması ile dikkatleri üzerine çekti.

La Liga'da son 2 sezonun şampiyonu Barcelona ise gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaşatıyor. Barcelona, geride kalan 5 haftada topladığı 7 puan ile ligde 8'inci sırada bulunuyor.

PORTEKİZ'DE BÜYÜK SÜRPRİZ

Portekiz'de de Süper Lig'e bu sezon yükselen Famalicao liderlik koltuğuna oturarak Avrupa liglerinde en büyük sürprizi yaptı. Şampiyonluk adayları Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'u geride bırakan Famalicao, 16 puan ile zirvede yer alıyor. Ligin yeni ekibi Famalicao, 6 haftada 13 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Famalicao, ligde Boavista ile beraber namağlup olan iki takımdan birisi olma özelliğini de taşıyor.

Portekiz'de doğal şampiyonluk adaylarından Benfica ve Porto 15 puanla 2 ve 3'üncü sırayı paylaşırken, Sporting Lizbon 8 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE ALANYA 'BULUT'LARIN ÜSTÜNDE

Türkiye'de de Süper Lig'de geride kalan 5 haftada Aytemiz Alanyaspor zirvede yer alarak sürprize imza atan takımlar arasına girdi. Akdeniz temsilcisi 13 puan ile ligde namağlup unvanlı tek takım olurken, en yakın rakibi Fenerbahçe ve Gazişehir Gaziantep'e de 3 puan fark atma başarısı gösterdi. Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde ortaya koyduğu futbolla izleyenlere keyif veriyor.

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ise gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 5 haftada 8 puanla 7'nci sırada yer aldı. Ligde hayal kırıklığı yaşatan diğer iki ekip ise Beşiktaş ve Medipol Başakşehir oldu. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile sezona başlayan siyah-beyazlılar 5 puan ile 11'inci sırada yer alırken, Okan Buruk ile sezona giren Başakşehir de aynı puanla 12'nci sırada bulunuyor.

İTALYA SERIE A'DA JUVENTUS'UN HEGEMONYASI SONA MI ERİYOR?

İtalya Serie A'da son 8 sezonun şampiyonu Juventus'un hegemonyası bu sezon son bulabilir. Sezona yeni teknik direktörü İtalyan Antonio Conte ile başlangıç yapan Inter, Serie A'ya fırtına gibi girdi. Conte'nin öğrencileri ilk 4 haftada namağlup şekilde 12 puan ile zirvede yer alıyor. Inter, 1 gol ile ligde en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor. Antonie Conte'nin kariyerinde İngiltere'de Chelsea ile 1, İtalya'da Juventus ile 3 lig şampiyonluğu bulunuyor. Conte bu sezon yeni bir maceraya atıldığı Inter ile de şampiyonluk yaşayarak Juventus'un 8 sezondur İtalya Serie A'da şampiyonluklara koyduğu ambargoyu sona erdirmek istiyor.

Serie A'da Juventus ise 10 puanla ile ligde 2'nci sırada yer alıyor.

LIVERPOOL İÇİN O SENE BU SENE Mİ?

İngiltere Premier Lig'de ise Liverpool kasırgası var. Lige 6'da 6 yaparak 18 puan ile müthiş bir başlangıç yapan Kırmızılar, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını şimdiden 5'e çıkarmış durumda. Liverpool, geçtiğimiz sezon 97 puan toplamasına rağmen, Manchester City'nin 98 puanla şampiyon olmasıyla tarihinin en dramatik finallerinden birini yapmıştı. Liverpool bu sezon da gözünü 29 yıldır özlemini taşıdığı lig şampiyonluğuna dikmiş durumda. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve bu sezon başında da UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren Kırmızılar'ın bu sezonki en büyük hedefi ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak.

Pep Guardiola'nın Manchester City'si ise geride kalan 6 haftada 13 puan ile 2'nci sırada yer alırken, bu sezon da yine mutlu sona ulaşarak şampiyonluk serisini 3'e çıkarmayı hedefliyor.