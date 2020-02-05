Avrupa Merkez Bankası Başkanı, koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı uyardı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Merkez Bankası Başkanı, koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı uyardı Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Merkez Bankası Başkanı, koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı uyardı Açıklaması

14 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs salgının küresel ekonomik belirsizliğe katkıda bulunduğunu belirterek, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de koronavirüs yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı, koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı uyardı Açıklaması, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs salgının küresel ekonomik belirsizliğe katkıda bulunduğunu belirterek, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de koronavirüs yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor." dedi.

Paris'te "Grand prix de l'économie des Echos" ödül töreninde konuşan Lagarde, yeni tip koronavirüs salgınının küresel ekonomik belirsizliğe katkısı konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgının ekonomik etkisinin kısa süreli ve geçici olduğunu vurgulayan Lagarde, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de koronavirüs yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor." diye konuştu.

Lagarde, yeni risklere karşı yeni bir para politikası için ipucu vermezken ECB'nin faiz oranları ve varlık alımları konusunda sözlü yönlendirmesinin etkili bir otomatik dengeleyici olduğunu söyledi.

Öte yandan Berlin'de bir konferansta konuşan ECB Başekonomisti Philip Lane, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkisinin, bunun ne kadar hızlı yayılacağına bağlı olacağını belirterek, virüsün ekonomiler üzerinde kısa vadeli bir etki oluşturma eğiliminde olduğunu savundu.

Koronavirüsün ekonomiler üzerindeki etkilerini dikkatlice izlediklerini aktaran Lane, SARS ve önceki salgınları temel aldıklarını kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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