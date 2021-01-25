Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan ekonomik toparlanmanın gecikebileceği uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan ekonomik toparlanmanın gecikebileceği uyarısı Açıklaması

25.01.2021 21:43
Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan ekonomik toparlanmanın gecikebileceği uyarısı Açıklaması, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın gecikebileceğini fakat toparlanmanın "raydan çıkarılmaması" gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın gecikebileceğini fakat toparlanmanın "raydan çıkarılmaması" gerektiğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında çevrim içi ortamda "Ekonomik büyümenin yeniden inşası" konulu panel düzenlendi.

ECB Başkanı Lagarde, panelde yaptığı konuşmada, 2020'nin dördüncü çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisinin daraldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şirketler ve hane halkı için finansman koşulların uygun olması gerektiğini vurgulayan Lagarde, "Salgın sonrası ekonomi farklı olacak." şeklinde konuştu.

"ECB ekonomiyi destek için uzun bir süre piyasada olacak"

Lagarde, Kovid-19'un yeni türlerine yönelik endişelere ve sıkılaşan kısıtlamalara rağmen, 2021'in salgın sonrası ekonomik toparlanma yılı olmasını umduğunu söyledi.

Lagarde, "Umudumuz, 2021'in hala ekonomik toparlanma yılı olması." dedi.

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi'ne ilişkin, "Ekonomik toparlanma gecikebilir fakat raydan çıkarılmaması gerekir." diye konuştu.

ECB'nin ekonomiyi desteklemek için uzun bir süre piyasada olacağına işaret eden Lagarde, "Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) şu anki 1,85 trilyon avroluk büyüklüğünden daha küçük olabilir fakat daha büyük de olabilir. Bunu bilmemizin hiçbir yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.

"AB-Çin kapsamlı yatırım anlaşması bir hata değildi"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Avrupa Birliğinin (AB) ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamadan birkaç hafta önce Çin ile kapsamlı yatırım anlaşması imzalamasını "hata" olarak kabul etmediklerini belirterek, söz konusu anlaşmanın ABD'nin Çin ile halihazırda sahip olduğu anlaşmanın benzeri ve bütün şirketlere eşit şartlar oluşturmakla ilgili olduğunu söyledi.

AB ile Çin arasında 2014 yılından beri devam eden yatırım anlaşması müzakerelerinde 30 Aralık 2020'de uzlaşı sağlanmıştı.

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Yatırım, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan ekonomik toparlanmanın gecikebileceği uyarısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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