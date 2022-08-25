ECB tutanakları yönetim konseyi üyelerinin artan enflasyon endişelerini ortaya koydu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, yüksek enflasyon karşısında para politikası normalleşmesi yolunda daha fazla adım atmanın uygun olduğu konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu.

ECB Yönetim Konseyi'nin 20-21 Temmuzda Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin, yüksek enflasyon karşısında para politikası normalleşmesi yolunda daha fazla adım atmanın uygun olduğu konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu.

Bununla birlikte ECB temmuz toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı giderken, tutanaklarda, bazı üyelerin ekonomide resesyon riskini göz önünde bulundurarak 25 baz puanlık faiz artışı istediği görüldü.

Tutanaklarda "Genel olarak, enflasyonist baskılar genişledi ve güçlendi." ifadesine yer verilirken üyelerin, kötüleşen enflasyon görünümü karşısında ECB'nin yanıt verme iradesini ve kabiliyetini göstermesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.

Avro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 8,9'a çıkarak rekor seviyeyi görmüştü. Bu rakamın ECB'nin yüzde 2 hedefinin 4 katından fazla olması dikkati çekiyor.

ECB'nin gelecek ayki toplantıda, ekonomide resesyon riski artmasına rağmen, 50 baz puanlık daha faiz artışı yapması bekleniyor.