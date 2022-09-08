Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı - Son Dakika
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Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı

08.09.2022 16:14
Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyon karşısında üç temel politika faizinde tarihi bir faiz artışıyla Avro Bölgesinde rekor enflasyonla mücadele ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyon karşısında üç temel politika faizinde tarihi bir faiz artışıyla Avro Bölgesinde rekor enflasyonla mücadele ediyor.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 1,25'e, mevduat faizinin yüzde 0,75'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 1,50'ye yükseltildiği kaydedildi.

Böylece, banka 1999'da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine rağmen, faiz oranlarını 2011'den beri en yüksek seviyeye çıkartması dikkati çekti.

Ekonomistlerin bankanın faiz artırımı konusunda beklentileri 50 veya 75 puanlık artış konusunda değişiklik gösterse de para piyasaları çoğunlukla 75 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.

ECB, aldığı yüksek faiz artırımı kararıyla, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1'e yükselen enflasyonun daha da artmasına tepki vermiş olurken, daha fazla faiz artışına da işaret etti.

Bankanın açıklamasında, "Mevcut değerlendirmesine dayanarak, Yönetim Konseyi önümüzdeki birkaç toplantıda talebi azaltmak ve enflasyon beklentilerinde kalıcı bir yukarı yönlü kayma riskine karşı koruma sağlamak için faiz oranlarını daha da artırmayı bekliyor." denildi.

ECB karar metninde, yüksek enerji fiyatlarına vurgu yapılarak, "Fiyat baskıları ekonomi genelinde güçlenmeye ve genişlemeye devam etti ve enflasyon yakın vadede daha da yükselebilir." ifadesi kullanıldı.

Yüksek enflasyon nedeniyle baskı altında olan ECB, enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 8,1, gelecek yıl yüzde 5,5 ve 2024'te yüzde 2,3 olmasını bekliyor.

ECB'nin büyüme beklentileri ise bu yıl için yüzde 3,1, 2023'te yüzde 0,9 ve 2024'te yüzde 1,9 olarak açıklandı.

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Kaynak: AA

Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı - Son Dakika

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