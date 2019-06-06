Son Dakika Haberleri: Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı
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Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları programında değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları programında değişikliğe gitmedi.
ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.
ECB'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO3) programı hakkında detaylarda paylaşıldı. Buna göre, ECB, bankalara ana finansman operasyonlarına uygulanan faiz oranın 10 baz puan üzerinden kredi imkanı tanıyacak.
Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi TSİ 15.30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:08 Kaynak: AA
Avrupa Merkez Bankası, Güncel
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