Son Dakika Haberleri: Avrupa Merkez Bankası, faizleri değiştirmedi
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Avrupa Merkez Bankası, faizleri değiştirmedi

2 saat önce

ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi.

Avrupa Merkez Bankası, faizleri değiştirmedi, System.String[]
ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 
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