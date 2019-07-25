Avrupa Merkez Bankası, faizleri değiştirmedi
2 saat önce
ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi.
ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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