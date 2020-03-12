Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu, teşvikleri genişletti - Son Dakika
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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu, teşvikleri genişletti

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yıl sonuna kadar ek geçici 120 milyar avroluk varlık alımı planladığını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu, teşvikleri genişletti, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yıl sonuna kadar ek geçici 120 milyar avroluk varlık alımı planladığını duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, ECB'nin Avro Bölgesi finansal sistemine destek için geçici yeni uzun vadeli refinansman operasyonlarının (LTRO) sağlanacağı, bunların da koronavirüsün yayılmasından etkilenen KOBİ'ler için banka kredisi desteği vereceği belirtildi.

ECB, geçici net varlık alımlarıyla bu yıl sonuna kadar özel sektöre odaklanan 120 milyar avroluk net varlık alımını yapılacağını bildirirken bankalara geçici sermaye desteği sağlanacağına da vurgu yaptı.

Para piyasalarında gerilim veya bankacılık sisteminde likidite sıkıntısı yönünde kayda değer işaretler görülmediğine yer verilen açıklamada, net varlık alımlarının gerektiği sürece devam edeceği hatırlatıldı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, TSİ 16.30'da bankanın faiz kararlarına ve teşviklerin genişletilmesine lişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Piyasalar, Lagarde'nin basın toplantısında ek desteklere yönelik ipuçları arıyor.

Öte yandan bazı yatırımcılar 10 baz puanlık faiz indirimi beklerken, bankanın indirim yerine likidite desteği için teşvikleri artırması dikkati çekti.

Avrupa Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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