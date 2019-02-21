Son Dakika Haberleri: Avrupa Merkez Bankası, Geçen Yıl Yaklaşık 1,6 Milyar Avro Kar Etti

Avrupa Merkez Bankası, Geçen Yıl Yaklaşık 1,6 Milyar Avro Kar Etti

15 dakika önce

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2018 yılındaki karı, uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünün etkisiyle, 301 milyon avro artarak yaklaşık 1,6 milyar avroya yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası, Geçen Yıl Yaklaşık 1,6 Milyar Avro Kar Etti, System.String[]
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2018 yılındaki karı, uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünün etkisiyle, 301 milyon avro artarak yaklaşık 1,6 milyar avroya yükseldi.


ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 447 milyar avroya ulaştı.

Bankanın karı da söz konusu dönemde 301 milyon avro artarak 1 milyar 575 milyon avroya yükseldi.

Bankanın, 2018 yılında faizden kazandığı gelir 2 milyar 277 milyon avro olurken, personel için harcadığı miktar ise 535 milyon avrodan 515 milyon avroya geriledi.


Bankanın karı, Avro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Avrupa, Merkez, Ekonomi
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