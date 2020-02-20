Avrupa Merkez Bankası, geçen yıl yaklaşık 2,4 milyar avro kar etti - Son Dakika

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2019 yılındaki karı, dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelirin etkisiyle, bir önceki yıla göre 790 milyon avro artarak yaklaşık 2 milyar 366 milyon avroya yükseldi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 457 milyar avroya ulaştı.

Bankanın karı da söz konusu dönemde 790 milyon avro artarak 2 milyar 366 milyon avroya yükseldi. Kar artışında bankanın dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelir etkili oldu.

Bankanın, 2019 yılında faizden kazandığı gelir 2018'deki 2 milyar 277 milyon avrodan 2 milyar 686 milyara ve personel için harcadığı miktar ise 515 milyon avrodan 566 milyon avroya yükseldi.

Bankanın karı, Avro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.