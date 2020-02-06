Avrupa Merkez Bankası: Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi geçici olabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Merkez Bankası: Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi geçici olabilir - Son Dakika Dünya

Avrupa Merkez Bankası: Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi geçici olabilir

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası'nın üst düzey yöneticileri, koronavirüs (2019-nCoV) salgınının küresel ekonomik belirsizliği arttırdığını ancak etkisinin kalıcı olmasının beklenmediğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası: Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi geçici olabilir, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) üst düzey yöneticileri, koronavirüs (2019-nCoV) salgınının küresel ekonomik belirsizliği arttırdığını ancak etkisinin kalıcı olmasının beklenmediğini açıkladı.


AMB Başkanı Christine Lagarde, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de, koronavirüs küresel ekonomiye yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor." ifadesini kullandı.

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Avrupa Merkez Bankası, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:09 
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