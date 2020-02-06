Avrupa Merkez Bankası: Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi geçici olabilir

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) üst düzey yöneticileri, koronavirüs (2019-nCoV) salgınının küresel ekonomik belirsizliği arttırdığını ancak etkisinin kalıcı olmasının beklenmediğini açıkladı.



AMB Başkanı Christine Lagarde, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de, koronavirüs küresel ekonomiye yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor." ifadesini kullandı.