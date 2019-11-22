Son Dakika Haberleri: Avrupa Merkez Bankası'ndan inovasyon ve yatırım çağrısı
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Avrupa Merkez Bankası'ndan inovasyon ve yatırım çağrısı

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın uzun vadede rekabet gücünü koruması için inovasyon ve yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan inovasyon ve yatırım çağrısı, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın uzun vadede rekabet gücünü koruması için inovasyon ve yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Lagarde, ECB başkanı olmasının ardından ilk resmi konuşmasını Frankfurt'ta düzenlenen Avrupa Bankacılık Kongresi'nde gerçekleştirdi.

Ticari gerilimlerin ve jeopolitik belirsizliklerin dünya ticaretinde yavaşlamaya neden olduğuna dikkati çeken Lagarde, söz konusu belirsizliklerin beklenenden daha kalıcı olduğunu ve Avro Bölgesi ekonomisini etkilediğini anlattı.

Lagarde, Avro Bölgesi'nin bu yıl öngörülenden daha düşük büyüyeceğine işaret ederek, "Dış talepten iç talebe, yatırımdan tüketime, imalattan hizmete kadar özellikle gelişmekte olan piyasaların yönlendirdiği küresel bir değişim görüyoruz." dedi.

Yeni teknolojilerin geleneksel tedarik zincirlerini ve iş ortamını değiştirdiğini anımsatan Lagarde, bu durumun dünya ticaretini yeniden düzenlediğini ve özellikle Avro Bölgesi'nin ihracatını etkilediğini dile getirdi.

Lagarde, ticarette alışılmış olan yüksek büyüme oranlarının artık beklenmemesi gerektiğine işaret ederek, "Avrupa'nın bu sınamalar karşısında uzun vadede rekabet gücünü korumak için inovasyon ve yatırım yapması gerekiyor." diye konuştu.

Avro Bölgesi'nde gerçekleştirilen kamu yatırımlarının finansal kriz öncesi seviyelerin altında seyrettiğini hatırlatan Lagarde, kamu yatırımlarının yeterli seviyelere çıkarılmasının faydalı olacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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