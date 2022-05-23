Avrupa Merkez Bankası'ndan kripto para karşıtı açıklama!

Kripto paraların günden güne yaygınlaştığı su götürmez bir gerçek. Son dönemde bir düşüş içerisinde olsa da geleceğin paraları olarak görülüyorlar ve ülkemiz dahil tüm dünyada yasal altyapısı da oluşuyor. Doğru ve yerinde hamlelerle -ekstrem durumlar dışında- yatırımcılarına ciddi miktarlar kazandırabilme potansiyeli bulunan bu paralar günümüzde milyarlarca dolarlık bir piyasa içerisinde boy gösteriyor.

Belirli aralıklarla gündeme gelen kripto paralarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Euro bölgesi içinde bulunan 19 ülkenin para politikalarını yönetmekle yükümlü Avrupa Merkez Bankası'nın tepe isminden yatırımcıları kızdıran bir açıklama geldi.

AMB Başkanı: Kripto paralar değersiz

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (AMB) Christine Lagarde, Hollanda televizyon programı College Tour'a kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lagarde, bu tür varlıkların son derece spekülatif, çok riskli varlıklar olduğunu, hiçbir dayanağı ve değerinin olmadığını dile getirdi.

Kripto paraların bu ayın başlarında yaşadığı büyük düşüşün ardından bu açıklamaları yapan Christine Lagarde, piyasada herhangi bir yatırımı olmadığını söyledi. Ancak kendisinin aksine oğlunun yatırımı olduğunu sözlerine ekledi. Bu nedenle oğlunu "şanssız" olarak nitelendiriyor.

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Lagarde'a göre AMB'nin 2025 yılına dek kullanıma sunulması beklenen dijital euro projesi, mevcut kripto paralardan tamamen farklı olacak. Bilindiği üzere AMB yöneticisi Fabio Panetta, geçen yıl projenin amacını ile ilgili insanları özel sabit paralara ve diğer kripto para birimlerine karşı korumak şeklinde açıklamıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'in açıklamalarına katılıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.