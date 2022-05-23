Avrupa Merkez Bankası'ndan kripto para karşıtı açıklama! - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Merkez Bankası'ndan kripto para karşıtı açıklama!

23.05.2022 20:36
Avrupa Merkez Bankası'ndan kripto para karşıtı açıklama!

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, kripto para yatırımcılarını kızdıracak bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Kripto paraların günden güne yaygınlaştığı su götürmez bir gerçek. Son dönemde bir düşüş içerisinde olsa da geleceğin paraları olarak görülüyorlar ve ülkemiz dahil tüm dünyada yasal altyapısı da oluşuyor. Doğru ve yerinde hamlelerle -ekstrem durumlar dışında- yatırımcılarına ciddi miktarlar kazandırabilme potansiyeli bulunan bu paralar günümüzde milyarlarca dolarlık bir piyasa içerisinde boy gösteriyor.

Belirli aralıklarla gündeme gelen kripto paralarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Euro bölgesi içinde bulunan 19 ülkenin para politikalarını yönetmekle yükümlü Avrupa Merkez Bankası'nın tepe isminden yatırımcıları kızdıran bir açıklama geldi.

AMB Başkanı: Kripto paralar değersiz

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (AMB) Christine Lagarde, Hollanda televizyon programı College Tour'a kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lagarde, bu tür varlıkların son derece spekülatif, çok riskli varlıklar olduğunu, hiçbir dayanağı ve değerinin olmadığını dile getirdi.

Kripto paraların bu ayın başlarında yaşadığı büyük düşüşün ardından bu açıklamaları yapan Christine Lagarde, piyasada herhangi bir yatırımı olmadığını söyledi. Ancak kendisinin aksine oğlunun yatırımı olduğunu sözlerine ekledi. Bu nedenle oğlunu "şanssız" olarak nitelendiriyor.

Kriptonun çöküşü: Ethereum kurucusu artık milyarder değil!

Lagarde'a göre AMB'nin 2025 yılına dek kullanıma sunulması beklenen dijital euro projesi, mevcut kripto paralardan tamamen farklı olacak. Bilindiği üzere AMB yöneticisi Fabio Panetta, geçen yıl projenin amacını ile ilgili insanları özel sabit paralara ve diğer kripto para birimlerine karşı korumak şeklinde açıklamıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'in açıklamalarına katılıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
ECB Başkanı Lagarde'den 'temmuz ve eylülde faiz artırımı' sinyali ECB Başkanı Lagarde'den 'temmuz ve eylülde faiz artırımı' sinyali Kripto madencilerinden Nvidia'ya bir şok daha! Kripto madencilerinden Nvidia'ya bir şok daha!
Kaynak: Shiftdelete

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Kripto, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Merkez Bankası'ndan kripto para karşıtı açıklama! - Son Dakika


Son Dakika
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:42 Davos'ta gerçekleşen gösterilere katılan milyoner isimlerden şaşırtan çağrı: Bizden daha çok vergi alın
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 20:43:48. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Merkez Bankası'ndan kripto para karşıtı açıklama! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement