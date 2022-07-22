Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi

Merkez bankalarının faiz kararlarının damga vurduğu haftada son gün yurt içinde tarımsal girdi fiyatları ve finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri öne çıkıyor.

FAİZ KARARLARI SONRASI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Avrupa Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerine çıkarak 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'te sabit tutması sonrası önemli bir değişim gözlenmeyen dolar/TL bu sabaha yeni bir rekorla başladı. Kur bu sabah 17.80 seviyelerine yakın seyretti ve şu an 17.72 seviyesinde.

EURO 18.16 LİRA SEVİYELERİNİ GÖRDÜ

Euro/TL 18.16 seviyelerini görmesinin ardından şu an için 18.05 bölgesinde denge bulmuş durumda.

MERKEZ BANKASI FAİZİ YÜZDE 14'TE SABİT BIRAKTI

Merkez Bankası, kontrolden çıkan enflasyona rağmen, para politikasını sıkılaştırmayacağı duruşundan 7'inci toplantıda da taviz vermedi. Politika faizi %14'te sabit. Açıkçası piyasa; cari dengenin bozulduğu ve portföy çıkışlarının devam ettiği bir konjonktürde, genişleyici para, maliye ve gelirler politikaları uygulanırken, liralaşmayı teşvik eden politikalarla kurdaki yükselişin kontrol altına alınacağına ve enflasyonun düşürüleceğine pek inanmıyor. JP Morgan faiz toplantısı sonrası paylaştığı notta, "TCMB'nin enflasyonla mücadelede etkinliği kanaatimizce şüpheli olan makro ihtiyati tedbirlere devam edecek" ifadelerine yer verdi.

ECB YENİ KRİZ ARACINI NASIL KULLANACAK?

Negatif faiz dönemini sonlandıran Avrupa Merkez Bankası, Aktarım Güvence Mekanizmasının da (TPI) onayladı. Transmission Protection Instrument, öncelikli bir enstrüman olmayacak. Parasal aktarım bozukluklarında devreye alınacak. Yani aslında hastalıklı durumlar için geçerli bir kriz aracı. ECB, kendi hataları olmadan borçlanma maliyetleri hızlı şekilde artan Avrupa ülkelerinin devlet tahvillerini alacak. Ancak bunun için o ülkenin şartları yerine getirmesi gerekiyor: AB mali çerçevesine uyum, ciddi makroekonomik dengesizliklerin olmaması, sağlam ve sürdürülebilir makroekonomik politikalar gibi… ECB, şu an İtalya için yeni bir tahvil alım programı başlatma ihtiyacı görmüyor. Bu arada JPMorgan, ECB'nin bu yıl 125 baz puan faiz artıracağı beklentisini koruyor.

PARİTE BU SABAH 1.018 SEVİYELERİNDE

Euro/Dolar ECB'nin faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 50 baz puan artırmasının ardından 1.027'lere kadar çıktı. Fed beklentileri nedeniyle yükseliş daha ihtiyatlı. Parite bu sabah 1.018 seviyelerinde. 1.0275'in üzerinde bir hareket görülmesi durumunda 1.04'e doğru tepki gelme durumu yaşanabileceği düşünülüyor. Dün 1680 seviyesine kadar inen spot altında ardından direnç konumuna dönen 1708 dolar seviyelerine geldi. Analistler 1722 direnci üzerinde bir tutunma görmeden tepkilerin kalıcı olmasını beklemenin erken olacağı görüşünde.

PETROL FİYATLARI TOPARLANIYOR

Petrol fiyatları dünkü sert düşüşün ardından yeni günde yeniden toparlanıyor. Brent petrol 105 dolara yönelmiş durumda.