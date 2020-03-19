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Avrupa Merkez Bankası piyasaları korumak için 750 milyar euro acil destek programı başlatıyor
6 saat önce
Avrupa Merkez Bankası piyasalarda tansiyonu düşürmek ve koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkileriyle boğuşan Euro bölgesini koruma altına almak için 750 milyar euroluk acil destek programı başlatma kararı aldı.
Avrupa Merkez Bankası piyasalarda tansiyonu düşürmek ve koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkileriyle boğuşan Euro bölgesini koruma altına almak için 750 milyar euroluk acil destek programı başlatma kararı aldı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıra dışı zamanlar sıra dışı önlemler gerektirir. Bizim euroya bağlılığımızın bir sınırı yok." mesajını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:13
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