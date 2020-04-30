Avrupa Merkez Bankası politika faizini

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel olarak, politika faizini "sıfır"da, mevduat faizini de yüzde -0.5'te tuttu.

ECB ayrıca, bankalara verdiği uzun dönemli kredi için olan faizi yüzde -0.5'ten yüzde -1'e indirdi ve bu yolla, bankalara kredileri kullanmaları ve bunu reel ekonomiye aktarmaları için fazladan verdiği parayı artırmış oldu.

ECB'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Haziran 2020 ile Haziran 2021 döneminde TLTRO III işlemlerinde faiz oranını devam eden temel refinansman işlemlerindeki ortalama faiz oranının 50 baz puan altına çekmeye karar verdi" denildi.

ECB koronavirüs tahribatıyla mücadele için 1.1 trilyon euro değerinde varlık alımı ve ekonomiyi destekleyici bir dizi önlem açıkladı.