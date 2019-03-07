Son Dakika Haberleri: Avrupa Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 0.0'da Sabit Tuttu

Avrupa Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 0.0'da Sabit Tuttu

1 saat önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi faizleri değiştirmedi.

Avrupa Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 0.0'da Sabit Tuttu, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi faizleri değiştirmedi.

ECB politika faizini değiştirmeyerek eksi yüzde 0.0 düzeyinde, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25'te ve mevduat faizini de yüzde "eksi" yüzde 0.40'ta sabit tuttu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:51 Kaynak: DHA

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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