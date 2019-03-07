Avrupa Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 0.0'da Sabit Tuttu
1 saat önce
– Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi faizleri değiştirmedi.
– Avrupa Merkez Bankası
(ECB) beklendiği gibi faizleri değiştirmedi.
ECB politika faizini değiştirmeyerek eksi yüzde 0.0 düzeyinde, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25'te ve mevduat faizini de yüzde "eksi" yüzde 0.40'ta sabit tuttu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:51 Kaynak: DHA
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