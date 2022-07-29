Avrupa'ya tarihin en büyük DDoS saldırısı yapıldı! - Son Dakika
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Avrupa'ya tarihin en büyük DDoS saldırısı yapıldı!

29.07.2022 21:06
Avrupa'ya tarihin en büyük DDoS saldırısı yapıldı!

Avrupa merkezli şirkette DDoS saldırısı şoku yaşanıyor. 14 saat boyunca süren saldırıların, Avrupa tarihinde rekor olduğu düşünülüyor.

Doğu Avrupa'daki bir şirketin sunucularına tarihin en büyük DDoS saldırılarından biri uygulandığı ortaya çıktı. 21 Temmuz tarihinde 14 saat boyunca süren saldırının, son 30 gün içinde onlarca kez test edildiği dile getirildi.

Avrupa merkezli şirkete 'sebepsiz' DDoS saldırısı şoku

Siber güvenlik ve bulut hizmeti şirketi Akamai tarafından hazırlanan yeni rapor, Doğu Avrupa'daki ismi verilmeyen bir firmanın rekor sayıda DDoS saldırısına maruz kaldığını ortaya koydu. Temmuz ayı boyunca devam eden saldırıların 21 Temmuz'da zirveye çıktığı aktarıldı.

Avrupa'ya tarihin en büyük DDoS saldırısı yapıldı!

Akamai'nin raporuna göre, 14 saat içinde 853.7 Gbps (saniyede gigabit) ve 659.6 Mpps (saniyede milyon paket) istek ve trafik gönderildi. Ancak saldırıları daha da ilginç hale getiren detay ise sebebinin belirsiz olması.

Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesinden önemli başarı!

Dağıtılmış hizmet reddi saldırıları (DDoS), bir kullanıcının diğer kullanıcılara hizmet vermeyi reddetmek için sisteme aşırı trafik yüklemesidir. İnternet korsanlığı tekniklerinden biri olan DdoS"un temel amacı, bir ağı veya sunucuyu çökertmektir.

Fakat siber güvenlik ve bulut hizmeti şirketi, Doğu Avrupa merkezli müşterisinin herhangi bir zarara uğramadığını söyledi. Ayrıca saldırıların, tamamen virüs yüklü ve "son derece özel bir küresel botnetten" yapıldığını belirtti.

Avrupa'ya tarihin en büyük DDoS saldırısı yapıldı!

Özellikle pandemiyle birlikte bilgisayar korsanları da faaliyetlerini artırmaya başladı. Kripto para dolandırıcılığından malware saldırılarına kadar birçok farklı yoldan kullanıcıları ve şirketleri hedef almaya başladılar.

Siz Avrupa DDoS saldırısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşın.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Avrupa'ya tarihin en büyük DDoS saldırısı yapıldı! - Son Dakika

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