Avrupa Minikler Boks Şampiyonası başladı

Avrupa Minikler Boks Şampiyonası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek organizasyonda Türkiye, 8 erkek, 8 kadın sporcuyla mücadele edecek.

Üst minikler kategorisinde gerçekleştirilen şampiyonaya katılan milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Erkekler:

Bilal Güçlü (40 kilo), Abdülkadir Coşkun (46 kilo), Baran Cem Baki (50 kilo), Toprak Salman (54 kilo), Hüseyin Babat (60 kilo), Muhammed Ömer Serin (63 kilo), Davut Saydam (70 kilo), Enes Köroğlu (90 kilo)

Kadınlar:

Rabia Eylül Duman (38 kilo), Nisanur Öztürk (40 kilo), Eda Nur İlhan (48 kilo), Ruken Levent (51 kilo), Medine Sıla Özkan (57 kilo), Yağmur Teke (60 kilo), Sudenaz Tokgöz (64 kilo), Yonca Gül Yılmaz (70 kilo)