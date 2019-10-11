Son Dakika Haberleri: Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın finaline doğru
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Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın finaline doğru

38 dakika önce

Afyonkarahisar'da yarın başlayacak Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali'nde planlanan konser ve eğlence etkinlikleri, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edildi.

Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın finaline doğru, System.String[]

Afyonkarahisar'da yarın başlayacak Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali'nde planlanan konser ve eğlence etkinlikleri, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edildi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afyonkarahisar Belediyesinin destekleriyle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından yapılacak organizasyonda, konser ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.

TMF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyona kapsamında planlanan konser, eğlence gibi etkinlikler kahraman ordumuzun 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle iptal edilmiştir. Ücretsiz izlenebilecek organizasyonda sporseverleri, Mehmetçiklerimize moral için Türk bayraklarıyla Afyon Motor Sporları Merkezi'ne bekliyoruz. Ülkemizin milli beka için başlattığı mücadele ve ev sahipliği yaptığı önemli bir uluslararası organizasyonunda bir arada olmaya davet ediyoruz. 'Birlikteyken Güçlüyüz' sloganıyla gerçekleştireceğimiz organizasyonla dünyaya ülkemizi tanıtacağız, milli, kültürel ve sportif değerlerimize yine birlikte sahip çıkacağız."

Motosiklet, Avrupa, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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