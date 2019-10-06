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Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın finali, Afyonkarahisar'da

14 dakika önce

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın finali, 12-13 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın finali, Afyonkarahisar'da, System.String[]

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın finali, 12-13 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Motokros Şampiyonası'ndaki başarılı organizasyonun ardından Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali, Afyonkarahisar'a verildi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afyonkarahisar Belediyesinin destekleriyle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, TMF tarafından yapılacak organizasyonda motosiklet gösteri ustaları, Avrupa finalinde şampiyonluk için mücadele edecek.

Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın final ayağıyla ilgili basın toplantısı, yarın saat 11.00'de Afyonkarahisar Belediyesinde düzenlenecek.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, toplantıda Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali hakkında bilgiler verecek.

Motosiklet, Avrupa, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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