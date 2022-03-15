Avrupa Muay Thai Şampiyonu Aslan'ın hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Malatyalı sporcu Eylül Aslan, bundan sonraki hedefinin Dünya Muay Thai Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.

38 ülke 850 sporcu katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen, 13 Şubat'ta başlayıp 20 Şubatta sona eren Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda Eylül Aslan, yıldızlar kategorisinde 58 kilogramda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.

Vali Aydın Baruş, Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Malatyalı sporcu Eylül Aslan'ı makamında kabul etti.

Avrupa Şampiyonu olduğu bu yarışmanın ilk yarışması olduğunu söyleyen başarılı sporcu Eylül Aslan, yaklaşık bir buçuk yıldır azimle çalıştığını ve emeklerinin karşılığını aldığını belirtti. Malatya ve Türkiye'yi gururlandırmak için çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Eylül Aslan, 6-11 Haziran tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Gençler Muay Thai Şampiyonasına hazırlandığını, şampiyon olduğu takdirde 13-21 Ağustos tarihlerinde Malezya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Muay Thai Şampiyonası'na katılmayı hedeflediğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise, sporcunun başarısının tüm gençleri ve sporcuları motive ettiğine dikkat çekerek, Eylül Aslan'ı ve tüm gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Başarılarından ötürü gurur duyduğunu belirten Vali Aydın Baruş da, sporcu Eylül Aslan'ın kendini spora vererek hayatına güzel bir yön çizdiğini, gençlerin spor ile ilgilenerek hayatlarında daha emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Baruş, Eylül Aslan'ın bu başarısının devam etmesini dileyerek, tebrik etti.

Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Orhan Altay, Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, şampiyon Eylül Aslan ile antrenörleri ve sporcu arkadaşları katıldı.

(İHA)