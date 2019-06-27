Avrupa, mülteciler için Türkiye'ye taahhüt ettiği 6 milyar Euro'yu ödemedi

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de Göç Diyaloğu Toplantıları çerçevesinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Berlin Büyükelçiliği'nde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de Göç Diyaloğu Toplantıları çerçevesinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Berlin Büyükelçiliği'nde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kıran, Avrupa'nın göç sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'ye taahhütlerini yerine getirmediğini bilgisini verdi. Avrupa'nın, Türkiye'ye mültecilerle ilgili 6 milyar Euro taahhüt ettiğini, şimdiye kadar sadece 1.7 milyar Euro ödediğini belirten Kıran, ayrıca vize muafiyeti, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi taahhütlerinin de yerine getirilmediğini, bu taahhütlerin yerine getirilmesini istediklerini söyledi.



TÜRKİYE'DE 4 MİLYONDAN FAZLA MÜLTECİ VAR



Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa Birliği'nde en fazla göçmen alan Almanya'yı takdir ettiklerini vurgulayan Kıran, "Aralık 2019'da Cenevre'de küresel göç forumuna Türkiye ile birlikte Almanya eşbaşkanlık edecek. Foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şansölye Merkel başkanlık edecek" dedi.



Kıran, 'Almanya'nın İdlib'ten bir göç dalgası endişesi var mı' sorusuna, böyle bir endişenin mevcut olduğu yanıtını verdi.



VALİYİ AYNI ÖRGÜT KATLETTİ



Almanya'da Türklere yönelik saldırı, tehdit ve camilerin kundaklanmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kıran, faillerin yakalayıp yargı karşısına çıkarılmasını bekledirini söyledi. NSU davasının tatminden uzak sonuçlanmasına dikkati çeken Kıran, bugün aynı ırkçı örgütün Almanya'da bir valiyi katlettiğini vruguladı. Almanya ile terörle mücadele konularını da görüştüklerini kaydeden Kıran, PKK ve FETÖ terör örgütü üyelerinin elini kolunu sallaya sallaya Almanya'da dolaşmasının Türkiye için kabul edilemez olduğunu söyledi. PKK konusunda Almanya'nın bazı olumlu adımlar attığına da işaret eden Kıran, iade dosyalarında henüz istenilen sonuca ulaşamadıklarını kaydetti.



ERDOĞAN MERKEL BULUŞACAK



İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, Göç, Sığınmacılar ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ve Angela Merkel'in Dış Politka Danışmanı Jan Hecker ile bir araya geldiklerini de anlatan Kıran, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) başta olmak üzere Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı sorunları ele aldıklarını aktardı. DİTİB'le ilgili Almanya'nın hassasiyetini takdir ettiklerini kaydeden Kıran, "DİTİB'in varlığı Almanya'nın da yararına" dedi. Kıran, "Japonya'da Merkel'le sayın Cumhurbaşkanımızın bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu ziyaret çerçevesinde gündeme gelecek konuların hazırlıklarını da ele almış olduk" bilgisini verdi.

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