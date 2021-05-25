Avrupa Müslüman Forumu, Netanyahu'nun yargılanması için uluslararası hukuka başvurdu - Son Dakika

Avrupa Müslüman Forumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrupa Müslüman Forumu (EMF), başbakanı Netanyahu'yu bir ceza mahkemesine getirmeye çalışacaktır. EMF, 2021 baharında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail'in Filistin topraklarındaki savaş suçları hakkında başlattığı soruşturmayı memnuniyetle karşılıyor. Şimdi, Ortadoğu, İsrail yönetiminin eylemleri nedeniyle başka bir tırmanma dalgasıyla örtüldüğünde, dünya toplumu, sonuçları geri döndürülemez hale gelmeden önce işlenen zulmü kararlı bir şekilde durdurmalıdır. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak istediğinden bugünlerde devletini felakete sürükleyerek Filistin ve İsrail'in kanını döküyor. 36 Avrupa ülkesinden Müslümanların iradesinin sözcüsü olan EMF, bu celladın paçayı sıyırmasına müsaade etmeye niyeti yok ve olanlardan uzak durmayacaktır. Netanyahu'nun tutuklanması ve yargılanmasındaki gecikme kabul edilemez, çünkü bunun bedeli masum insanların ölümü ve acısıyla ödendi.

EMF, Netanyahu'nun Filistin halkına yönelik insanlık dışı muameleden, egemenliğine saldırıdan ve İslam'ın kutsal mekanlarına yapılan saygısızlıktan bizzat olarak sorumlu tutulması gerektiğine inanıyor. Devletin lideri olan bu adam, Gazze'deki sivil nüfusa karşı cezai operasyonlar, altyapısının askeri olarak tahrip edilmesi, Arap toplumuna yönelik polis şiddeti ve Mescid-i Aksa dahil olmak üzere dünya kültür mirası alanlarına zarar vererek askeri operasyonlar düzenleyen biridir.

Bunun da ötesinde Netanyahu, Araplar ile Yahudiler, Yahudiler ve Müslümanlar, Filistinliler ve İsrailliler ilişkilerini baltalayarak Orta Doğu barış anlaşmasına bir darbe vurmaktadır. Netanyahu'nun maceralı rotası İsrail'i dış politikada izolasyona ve çöküşe götürüyor. Sonuç olarak, dünya Yahudiliğinin sağlam güçleri (kamu kuruluşları, ruhani liderler, ölçülü politikacılar), İsrail başbakanının büyük Müslüman dünyasında kendileri için yarattığı ülke ve ulusun yakışıksız imajının farkında olmadan rehineleri haline geldiler.

EMF, Netanyahu'nun insanlık dışı emirlerinin ve nefret saçan beyanlarının uluslararası insancıl hukuk açısından en ciddi ve titiz değerlendirme alması gerektiğine inanıyor. Tüm sorumluluk ölçüsünü kendisine bağlı silahlı kuvvetlerin ve polisin komutasına kaydırarak iktidarla giyinmiş bir suçlunun cezadan kaçmasına izin vermemek gerekmektedir. Fail, daha önce savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyen birçok siyasi ve askeri liderlerde olduğu gibi, kaçınılmaz ve kişisel bir cezaya çarptırılmalıdır.

EMF, Netanyahu'nun ve kabinesinin siyasetinden etkilenen Filistinli kurbanlarından, eylemlerine katılmayan Yahudi örgütlerine kadar ve ayrıca Avrupa ve Amerika'daki insan hakları örgütleri ile birlikte hareket ederek Netanyahu'yu yasal olarak tam anlamıyla sorumlu tutmak ve bölgede herkesin herkesle çatışmaya girmesini engellemek için yapıcı güçlerini birlikte çalışmaya çağırıyor. Dinler, halklar ve devletlerarasındaki barışın olması EMF çalışmalarına bağlı olduğunun farkına vararak, adalet konusunda bilgili ve adalete önem veren hiç bir tarafın EMF'nin yasal girişimlerine kayıtsız kalmayacağını umuyoruz.

Bu konuda, EMF, Benjamin Netanyahu'nun bir dizi savaş suçundan suçlu olduğuna dair kanıt toplamak için bir Çalışma Grubu kurulduğunu duyuruyor. Çalışma Grubu tarafından elde edilen sonuçlar, Savcı Fatou Bensouda tarafından yürütülen soruşturmayı tamamlayacak ve destekleyecek şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulacaktır."