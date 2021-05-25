Avrupa Müslüman Forumundan UCM'nin İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara yönelik soruşturmasına destek - Son Dakika

Avrupa Müslüman Forumundan UCM'nin İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara yönelik soruşturmasına destek

Avrupa Müslüman Forumu (EMF), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) mart ayında başlattığı İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara yönelik soruşturmasına, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aleyhine kanıt toplayarak destek olacağını duyurdu.

Avrupa Müslüman Forumu (EMF), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) mart ayında başlattığı İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara yönelik soruşturmasına, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aleyhine kanıt toplayarak destek olacağını duyurdu. EMF'den yapılan açıklamada, UCM'nin 2021 ilkbaharında İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlara yönelik soruşturma açmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Uluslararası topluma, sonuçları geri dönülemez hale gelmeden önce İsrail'in gaddarlıklarına son vermesi çağrısı yapılan açıklamada, Netanyahu'nun iktidarda kalma hırsıyla devletini felakete sürüklediği, İsrail ve Filistin'in üzerine kan yağdırdığı ifade edildi. Açıklamada, 36 Avrupa ülkesindeki Müslümanları temsil eden EMF'nin Netanyahu'nun yaptıklarının yanına kar kalmamasını ve yaşananların sorumluluğundan kaçmamasını sağlamayı amaçladığı vurgulandı. "EMF, Netanyahu'nun Filistin halkının gördüğü insanlık dışı muameleden, Filistin'in egemenliğine tecavüzden ve İslam'a ait kutsal mekanlara saygısızlıktan bizzat sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyor." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın eylemlerinin Araplar, Yahudiler, Müslümanlar, Filistinliler ve İsraillilerin arasını açtığı aktarıldı. Açıklamada, Netanyahu'nun insanlık dışı emirleri ve nefret açıklamalarının uluslararası insani hukuk tarafından titiz şekilde incelenmesi ve cezadan kaçmasına izin verilmemesi gerektiği kaydedildi. EMF'nin, İsrail Başbakanı'nın savaş suçlarından sorumlu olduğuna dair kanıt toplamak üzere bir çalışma grubu oluşturacağı belirtilen açıklamada, bu çalışma grubunun elde ettiği verileri UCM Savcısı Fatou Bensouda tarafından yürütülen soruşturmada kullanılmak üzere sunacağı bildirildi.

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