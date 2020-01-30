Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret... - Son Dakika

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Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret...
6 saat önce
Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, 30 Ocak 2020 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etmiştir" denildi. - ANKARA
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