Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret... - Son Dakika
Son Dakika Politika Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret... - Son Dakika

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret...

6 saat önce

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret..., System.String[]

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.


TSK'dan yapılan açıklamada, "Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, 30 Ocak 2020 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etmiştir" denildi. - ANKARA

Yaşar Güler, Avrupa, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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