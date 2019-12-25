Avrupa ne kadar yalnız? Yalnızlıkla nasıl başa çıkılıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa ne kadar yalnız? Yalnızlıkla nasıl başa çıkılıyor? - Son Dakika Dünya

Avrupa ne kadar yalnız? Yalnızlıkla nasıl başa çıkılıyor?

6 saat önce

Avrupalıların yaklaşık yüzde 7'si kendini yalnız hissediyor. Bu veri 4 yıl önce yapılan bir araştırmadan. Yalnızlık sorunu ile ilgili çalışma ve kampanya yürütenler, farkındalık yaratılmadığı ve harekete geçilmediği sürece insanların giderek daha da yalnızlaşacağına dikkat çekiyor.

Avrupa ne kadar yalnız? Yalnızlıkla nasıl başa çıkılıyor?, System.String[]

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, evinin koridorunda yatan bir kadının 10 yıl önce öldüğünden kimsenin haberi yoktu.


Kapı arkasında biriken mektupları fark eden bir görevlinin polisi aramasıyla, 74 yaşındaki kadının yıllar önce hayata gözlerini yumduğu ortaya çıkmıştı.

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Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:40 
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