Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm - Son Dakika

Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

18.01.2021 17:43

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasındaki İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasındaki İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Lige bir hafta ara verilen İspanya'da Atletico Madrid, İngiltere'de Manchester United, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

İngiltere Federasyon Kupası nedeniyle ara verilen Premier Lig karşılaşmalarına 19. hafta maçlarıyla devam edildi.

Hafta içi oynanan erteleme maçları sonrası liderliğe yükselen Manchester United'ın, haftaya ikinci sırada giren Liverpool'a konuk olduğu mücadele 0-0 sonuçlandı.

Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın da gol attığı Crystal Palace müsabakasını 4-0 kazandı ve peş peşe 5. galibiyetini elde etti.

Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0, Tottenham ise deplasmanda Sheffield United'ı 3-1 yendi.

Bir maç eksiği bulunan Manchester United, 37 puanla zirvede yer aldı. Manchester United'ı, 35'er puana sahip Manchester City (2 maçı eksik) ve Leicester City (bir maçı eksik), 34 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 33 puanlı Tottenham (bir maçı eksik) izledi.

Serie A

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Inter, evinde son 9 yılın şampiyonu Juventus'u 2-0 mağlup etti.

Napoli, sahasında oynadığı Fiorentina karşılaşmasını 6-0 kazandı.

Lazio ile Roma arasındaki başkent derbisi, ev sahibi Lazio'nun 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Serie A'nın 18. haftası, Cagliari ile 40 puanla liderlik koltuğunda oturan Milan arasındaki maçla tamamlanacak.

Şampiyonluk yarışında Milan'ı, aynı puana sahip Inter, 34'er puan toplayan Napoli (bir maçı eksik) ve Roma, 33 puanlı Juventus (bir maçı eksik) takip etti.

Bundesliga

Liderlik koltuğunda oturan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi.

Bayern'in en yakın takipçisi Leipzig, Wolfsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.

Konuk olduğu Union Berlin'e 1-0 yenilen Bayer Leverkusen, haftayı puansız kapattı.

Evinde Mainz ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund da zirve mücadelesinde önemli yara aldı.

Bundesliga'nın 16. haftası sonunda puanını 36'ya çıkaran lider Bayern Münih'i, Leipzig 4, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ise 7 puan geriden izliyor.

Ligue 1

Son 3 yılın şampiyonu PSG, Angers deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Haftaya lider başlayan Olympique Lyon, sahasında oynadığı Metz karşılaşmasını 1-0 kaybetti.

Lille, konuk ettiği Reims'i 90+1'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Monaco, deplasmanda Montpellier'yi 3-2, Rennes de konuk olduğu Brest'i 2-1 yendi.

Ligue 1'de 20. haftanın ardından puanını 42'ye yükselten PSG, averajla zirveye yerleşti. Lille aynı puan, Olympique Lyon 40 puan, Monaco ve Rennes ise 36 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Premier Lig, İngiltere, Almanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm - Son Dakika Spor


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