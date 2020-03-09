Avrupa'nın 5 büyük ligine grafikli bir bakış

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.



İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



Premier Lig



Liderlik koltuğunda oturan Liverpool, sahasında Bournemouth'u 2-1 yendi. Watford'a kaybeden ve ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Liverpool, bir hafta aradan sonra kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Liverpool, bitime 9 hafta kala bir maç eksiği bulunan Manchester City'nin 25 puan önünde yer aldı.



Derbide konuk olduğu Manchester United'a 2-0 kaybeden Manchester City, son 4 haftada ikinci kez yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, evinde Everton'ı 4-0'lık skorla geçti.



Ligde hafta, bu akşam oynanacak Leicester City- Aston Villa maçıyla sona erecek. Premier Lig'in 29. haftasının ardından 82 puanı bulunan Liverpool, 57 puanlı Manchester City, 50 puanlı Leicester City ve 48 puanlı Chelsea'nin önünde zirvedeki yerini korudu.



La Liga



Barcelona evinde Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti ve Real Madrid'in puan kaybettiği haftada liderliği geri aldı. Real Betis'e konuk olduğu mücadelede 2-1 yenilen Real Madrid, deplasmanda üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.



Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Sevilla, Getafe ve Atletico Madrid haftayı puan kaybıyla geçti. Atletico Madrid ile Sevilla'nın 2-2 berabere kaldığı haftada Getafe ise Celta Vigo ile 0-0'lık eşitliğe razı oldu.



La Liga'nın 27. haftası sonunda puanını 58'e çıkaran Barcelona, liderliğe yükseldi. Barcelona'yı, Real Madrid 2, Sevilla 11, Getafe 12 ve Atletico Madrid 13 puan geriden takip etti.



Serie A



Serie A'da İtalya'nın kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle ertelenen maçlar, bu hafta seyircisiz oynandı.



Maç eksiğiyle Lazio'nun gerisine düşen Juventus, sahasında Inter'i 2-0 mağlup etti ve bu galibiyetle yeniden zirveye çıktı. Diğer bir erteleme maçında Genoa, deplasmanda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ı 2-1'lik skorla geçti.



Serie A'nın 26. haftasını 63 puanla geçen Juventus, liderlik koltuğuna oturdu. Juventus'u 62 puanlı Lazio ile bir maç eksiği bulunan 54 puanlı Inter izledi.



Bundesliga



Lider Bayern Münih, evinde Augsburg'u 2-0 yenerek son 11 karşılaşmada 10. galibiyetini elde etti. Zirve takipçilerinden Leipzig, Wolfsburg deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve zirveyle puan farkının açılmasına engel olamadı.



Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'a konuk olduğu mücadeleyi 2-1 kazanarak ikinci sıraya yükseldi. Milli futbolcu Kenan Karaman, takımı Fortuna Düsseldorf'un Mainz 05 ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü attı.



Bundesliga'nın 25. haftası sonunda 55 puan toplayan Bayern Münih'i, 51 puanlı Borussia Dortmund ve 50 puanlı Leipzig takip etti.



Ligue 1



Koronavirüs nedeniyle Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacağı müsabaka ertelenen lider PSG, haftayı maç yapmadan geçti. Zirve takipçisi Olympique Marsilya, Amiens ile 2-2 berabere kalarak evinde üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Rennes, Montpellier'yi ağırladığı maçı 5-0 kazandı ve haftanın en farklı galibiyetine imza attı.



Haftanın öne çıkan maçında ise milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında Olympique Lyon'u 1-0 mağlup etti.



Bir maç eksiğiyle PSG, Ligue 1'in 28. haftasının ardından 68 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 56, Rennes 50, Lille 49 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.