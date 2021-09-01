Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer dönemi resmen kapandı. Lionel Messi'nin PSG'ye, Cristiano Ronaldo'nun da Manchester United'a imza atması bu seneki transfer dönemini unutulmaz kıldı. Avrupa'da birçok yıldız da takımıyla olan sözleşmelerini feshederek boşa düştü.

BOŞTA OLAN YILDIZ FUTBOLCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından takımlarıyla sözleşmelerini fesheden futbolcuların yolunun Türkiye'den geçmesi muhtemel. Henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Serge Aurier, David Luiz ve Mustafi gibi yıldızların yer altığı listede Süper Lig devlerinin eksik gördüğü mevkilere takviye yapabileceği futbolcular yer alıyor.

İşte boşta olan futbolcular ve forma giydikleri son kulüpler şöyle: