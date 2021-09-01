Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı
01.09.2021 18:46
Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birçok yıldız futbolcu herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı. Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olamayacak bu oyuncuların bir kısmı için Süper Lig devlerinin harekete geçmesi bekleniyor. İşte henüz bir takımla sözleşme imzalamamış 20 yıldız futbolcu.
Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer dönemi resmen kapandı. Lionel Messi'nin PSG'ye, Cristiano Ronaldo'nun da Manchester United'a imza atması bu seneki transfer dönemini unutulmaz kıldı. Avrupa'da birçok yıldız da takımıyla olan sözleşmelerini feshederek boşa düştü.
BOŞTA OLAN YILDIZ FUTBOLCULAR DİKKAT ÇEKİYOR
Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından takımlarıyla sözleşmelerini fesheden futbolcuların yolunun Türkiye'den geçmesi muhtemel. Henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Serge Aurier, David Luiz ve Mustafi gibi yıldızların yer altığı listede Süper Lig devlerinin eksik gördüğü mevkilere takviye yapabileceği futbolcular yer alıyor.
İşte boşta olan futbolcular ve forma giydikleri son kulüpler şöyle:
- Tottenham: Serge Aurier
- Torino: Nicolas N'Koulou
- Arsenal: David Luiz
- Fiorentina: Franck Ribery
- Valencia: Elıaquim Mangala
- Roma: Javier Pastore
- Lazio: Mateo Musacchio
- Al Ittihad: Wilfred Bony
- Vancouver: Ali Adnan
- Cagliari: Kwadwo Asamoah
- Huddersfield: Oumar Niasse
- Dinamo Moskova: Roman Neustadter
- Al-Hilal: Sebastian Giovinco
- Rennes: Clement Grenier
- Sampdoria: Gaston Ramirez
- Celtic: Oliver Ntcham
- Monaco: Youssef Ait Bennasser
- Real Betis: Sideni
- Bournemouth: Jack Wilshere
- Bordeaux: Hatem Ben Arfa
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