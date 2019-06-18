Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın biberi Yenişehir'den
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Avrupa'nın biberi Yenişehir'den

2 saat önce

Adına Uluslararası Altın Biber Festivalleri düzenlenen dünyaca meşhur Yenişehir biberinin ilk hasadı başladı.

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Adına Uluslararası Altın Biber Festivalleri düzenlenen dünyaca meşhur Yenişehir biberinin ilk hasadı başladı. İlk ürün Avrupa'ya ihraç edilecek. Biberin tarla fiyatı 3 lira olarak açıklandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde biber üreticiliği yapan Nevzat Tüysüz, "Civan F1 isimli yeni biber çeşidi ektik. Bu biberi geçen yıl da ekmiştim. Dikimden 45 gün sonra biberi topluyoruz. Mahsul çok kaliteli. Şu anda biberin fiyatı 3 liradan alınacak" diye konuştu.

Ziraat Danışmanı Ergun Tümer, "Çeltikçi biberi Avrupa'nın birçok ülkesine birinci kalite olarak ihraç oluyor. İlçede yıllardır standart biber ekildiğini biliyoruz. Bu tarlada ekilen Civan F1 tohumlu biber 1. kalite. İhracat kalitesine uygun olduğu için yurt dışında birçok ülkeye gidecek" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
Çeltikçi, Bursa, Avrupa, Yenişehir, Ekonomi
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