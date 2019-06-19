Avrupa'nın bilinen en yaşlı insanı hayatını kaybetti
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İTALYA'nın Foggia şehrinde yaşayan Avrupa'nın bilinen en yaşlı insanı Maria Giuseppa Robucci, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:03
İTALYA'nın Foggia şehrinde yaşayan Avrupa
'nın bilinen en yaşlı insanı Maria Giuseppa Robucci, hayatını kaybetti. Daha önce verdiği röportajlarda uzun ömürlü olmasını sağlıklı diyet ve alkol kullanmama alışkanlıklarıyla açıklayan Robucci, 20 Mart'ta 116'ncı yaşını kutlamıştı. Beş çocuğundan 9 torunu olan Robucci'nin torunlarının ise 16 çocuğu vardı. Dünyanın en yaşlı ikinci insanı olan Robucci'nin aynı zamanda 116 yaşına kadar yaşayan üçüncü İtalyan olduğu belirtildi.
Robucci daha önce İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "Az yiyin, alkol kullanmayın ve ağzınıza sigara sürmeyin" sözleriyle uzun yaşamın sırrını açıklamıştı. Maria Giuseppa Robucci, 20 Mart 1903'te doğmuştu.
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