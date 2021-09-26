Üye Girişi
Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi - Son Dakika

Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi

26.09.2021 16:57
Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi, System.String[]

İzlanda'da yapılan seçimlerde çoğunluğu kadınların kazanması sonucu Avrupa'da ilk kez bir parlamentoda kadın milletvekili sayısı erkekleri geçmiş oldu.

İzlanda'da yapılan seçimlerde çoğunluğu kadınların kazanması sonucu Avrupa'da ilk kez bir parlamentoda kadın milletvekili sayısı erkekleri geçmiş oldu.

İzlanda'da Cumartesi günü düzenlenen seçimlerde parlamentoya giren kadın vekillerin sayısı erkekleri geçti. Ülkedeki seçim sonuçlarına göre kadınlar parlamentodaki 63 sandalyenin 33'ünü kazanarak yüzde 52 oranında çoğunluk elde ederken, erkek vekiller 30 sandalye elde etti. İzlanda böylece çoğunluğu kadınlardan oluşan parlamentosu ile Avrupa'da bir ilke imza atmış oldu.

Parlamentolararası Birlik verilerine göre, kadın vekiller daha önce hiçbir Avrupa ülkesinde yapılan seçimlerde yüzde 50 barajını aşamamıştı. Yüzde 50 kadın milletvekili oranına en çok yaklaşan ülke ise yüzde 47 ile İsveç olmuştu.

İzlanda, Dünya Ekonomik Forumu raporunda 12 yıl boyunca üst üste dünyada en çok cinsiyet eşitliğine sahip ülke seçildi. İzlanda, aynı zamanda 1980'de dünyada ilk kez kadın cumhurbaşkanı seçen ülke olmuştu. Hem erkek hem de kadınlara eşit şekilde doğum izninin verildiği İzlanda, kadın ve erkeklere verilen ücretlerin eşit olmasına ilişkin ilk yasayı 1961'de kabul etmişti.

Dünyada şu anda İzlanda hariç yalnızca 5 ülke meclisinde yüzde 50'nin üzerinde kadın temsilci bulunuyor. İki kademeli meclis olan Ruanda'daki alt meclisin yüzde 61'i kadınlardan oluşuyor. Küba yüzde 53 kadın vekil oranıyla ikinci sırada yer alırken, Nikaragua, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 50 kadın temsilci yer alıyor. - REYKJAVİK

Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi

Togo Cumhuriyeti, Milletvekili, Cumartesi, İzlanda, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak 17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı 17:33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü 17:29 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı 17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor 16:20 Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı 15:29 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı 15:18 Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi 14:35 İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
16:48 Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor
Kanarya kritik maçta hata yapmadı! Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti Kanarya kritik maçta hata yapmadı! Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti         
17:53
Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı         
17:37
Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
17:32
Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor         
17:11
Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı         
17:01
Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak         
15:58
4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu         
15:25
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük         
13:18
Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
12:22
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 18:01:21. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement