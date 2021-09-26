Avrupa'nın çoğunluğu kadınlardan oluşan ilk parlamentosu İzlanda'da seçildi - Son Dakika

İzlanda'da yapılan seçimlerde çoğunluğu kadınların kazanması sonucu Avrupa'da ilk kez bir parlamentoda kadın milletvekili sayısı erkekleri geçmiş oldu.

İzlanda'da Cumartesi günü düzenlenen seçimlerde parlamentoya giren kadın vekillerin sayısı erkekleri geçti. Ülkedeki seçim sonuçlarına göre kadınlar parlamentodaki 63 sandalyenin 33'ünü kazanarak yüzde 52 oranında çoğunluk elde ederken, erkek vekiller 30 sandalye elde etti. İzlanda böylece çoğunluğu kadınlardan oluşan parlamentosu ile Avrupa'da bir ilke imza atmış oldu.

Parlamentolararası Birlik verilerine göre, kadın vekiller daha önce hiçbir Avrupa ülkesinde yapılan seçimlerde yüzde 50 barajını aşamamıştı. Yüzde 50 kadın milletvekili oranına en çok yaklaşan ülke ise yüzde 47 ile İsveç olmuştu.

İzlanda, Dünya Ekonomik Forumu raporunda 12 yıl boyunca üst üste dünyada en çok cinsiyet eşitliğine sahip ülke seçildi. İzlanda, aynı zamanda 1980'de dünyada ilk kez kadın cumhurbaşkanı seçen ülke olmuştu. Hem erkek hem de kadınlara eşit şekilde doğum izninin verildiği İzlanda, kadın ve erkeklere verilen ücretlerin eşit olmasına ilişkin ilk yasayı 1961'de kabul etmişti.

Dünyada şu anda İzlanda hariç yalnızca 5 ülke meclisinde yüzde 50'nin üzerinde kadın temsilci bulunuyor. İki kademeli meclis olan Ruanda'daki alt meclisin yüzde 61'i kadınlardan oluşuyor. Küba yüzde 53 kadın vekil oranıyla ikinci sırada yer alırken, Nikaragua, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 50 kadın temsilci yer alıyor. - REYKJAVİK