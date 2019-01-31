Avrupa'nın Doğalgaz İhtiyacı Sürekli Artarken, Üretimi İse Hızlı Bir Şekilde Düşüyor

Alman Die Welt Gazetesi, Avrupa'daki en büyük kaynakların gaz üretimini hızlı bir şeklide kıstıkları için Avrupa ülkelerinin doğal gaz ithalatına giderek daha bağımlı hale geldiklerini yazdı.
Gazetenin haberinde, Avrupa'nın doğal gaza ihtiyacının sürekli olarak arttığını, kendi üretimininse hızlı bir şekilde düştüğünü belirtti.
Hollanda'nın Groningen kentinin yakınlarında yer alan ve Avrupa'daki toplam üretimin 6'da 1'ini karşılayan gaz sahasını örnek veren gazete, 2014 yılından bu yana bu sahadaki üretimin hızlı bir şekilde düştüğünü, bir zamanlar büyük gaz ihracatçısı olan Hollanda'nınsa 2017'de ilk kez bu yakıtı ithal etmeye başladığına dikkat çekti.
Söz konusu sahanın 2030'da tamamen kapanabileceğini yazan Die Welt, Avrupa'da üretimin azalmasıyla birlikte gaz talebinin de hızlı bir artış gösterdiğini, analistlerin tahminlerine göre Avrupa'nın ithal ettiği gazın 2025'e doğru 409 milyar metreküpe ulaşacağını ve bunun tüm zamanların rekoru olacağını ifade etti.
Bu durumdaki tek çözüm alternatifinin Rus gazı olduğu belirtilen yazıda, enerji şirketi Gazprom'un zaten AB'nin gaz ihtiyacının yüzde 43'ünü karşıladığını, fakat yakın gelecekte Kuzey Akımı-2 ve Türk Akımı projelerinin tamamlanmasıyla bu oranın hissedilebilir şekilde yukarıya çekileceği vurgulandı. Haberde ayrıca Rus gazının fiyatının, başta ABD olmak üzere diğer tedarikçilerin fiyatına göre çok daha ucuz olduğu kaydedildi.
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