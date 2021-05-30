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Avrupa'nın en büyüğü Chelsea - Son Dakika

Avrupa'nın en büyüğü Chelsea

30.05.2021 00:05
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maviler'in golünü 42'nci dakikada Kai Havertz kaydetti.

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Portekiz'in Porto kentindeki Estadio do Dragao'da TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Chelsea 42'nci dakikada Alman futbolcusu Kai Havertz'in ayağından bulduğu golle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Londra ekibi, 9 yıl aradan sonra bir kez daha Devler Ligi şampiyonu oldu. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise ilk kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde sahadan boynu bükük ayrıldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Manchester, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa'nın en büyüğü Chelsea - Son Dakika Spor


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