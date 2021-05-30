Avrupa'nın en büyüğü Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Manchester City'i 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Chelsea 3. kez mücadele ettiği finalde 2. kez kupayı müzesine götürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea, Portekiz'de bulunan Estadio do Dragao Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz görev aldı. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian ve Roberto del Palomar yaptı. Dördüncü olarak hakem Carlos del Cerro Grande, VAR'da da Alejandro Hernandez yer aldı.

Mücadelenin 42. dakikasında Manchester defansının hatasını iyi değerlendiren Kai Havertz, kaleci Ederson'u geçerek topu boş kaleye göndererek Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Çekişmeli geçen ikinci yarıda başka gol olmayınca Thomas Tuchel'in öğrencileri mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

3. finalde 2. kupa

Chelsea tarihinde 3. kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele etti. İngiliz ekibi ilk olarak 2008 yılında Manchester United ile Moskova'da karşılaştı ve penaltılarla kaybetti. Chelsea, 2012 yılında Bayern Münih ile Münih'in sahasındaki finalde penaltılar kazandı ve ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Maviler böylece 3. finalinde 2. kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

Manchester City ise tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden üzgün ayrıldı.

14 bin 110 seyirci izledi

UEFA, finali 16 bin 500 kişinin izleyebileceğini açıklamıştı. Portekiz'de oynanan maçta stadyumlardaki ekranlara seyirci sayısının 14 bin 110 kişi olduğu yansıdı. İzleyiciler maça girmek için korona virüs aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucunu bildirdi. Taraftar aralıklarla oturarak müsabakayı takip etti. - İSTANBUL