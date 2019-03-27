Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın en büyüğü olacak

Avrupa'nın en büyüğü olacak

38 dakika önce

Güney Afrikalı teknoloji yatırımcısı portföyünü Hollanda'da halka arz edecek.

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Güney Afrikalı teknoloji yatırımcısı portföyünü Hollanda'da halka arz edecek. Şirketin 100 milyar dolarlık hacimle Avrupa'nın en büyüklerinden olması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:22 

Güney, Hollanda, Avrupa, Ekonomi
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