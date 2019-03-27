Avrupa'nın en büyüğü olacak

Güney Afrikalı teknoloji yatırımcısı portföyünü Hollanda'da halka arz edecek.

Güney Afrikalı teknoloji yatırımcısı portföyünü Hollanda'da halka arz edecek. Şirketin 100 milyar dolarlık hacimle Avrupa'nın en büyüklerinden olması bekleniyor.

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