Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı - Son Dakika

Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı

07.12.2020 12:52

- (Drone) Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı Kapıkule Sınır Kapısı'nda ihracat rakamları açıklandı Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı, pandemide durmadı.

- (Drone) Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ihracat rakamları açıklandı

EDİRNE - Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı, pandemide durmadı. Kapıkule'de, 2020 yılı verilerine göre an itibariyle toplam 641 bin 305 tır aracına giriş çıkış işlemi yapıldı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, uygulanan üst düzey korona tedbirleri meyvelerini verdi. Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de, 2020 yılında an itibariyle 641 bin 305 tır aracı giriş çıkış yaptı. Alınan Kovid 19 tedbirleri arasında günlük ortalama binin üzerinde tır aracına giriş ve çıkış işlemleri yapılarak, ihracat ve ithalat kesintisiz olarak devam etti. Türkiye'ye, 322 bin 183 tır aracı giriş yaparken, 319 bin 122 tır aracı da ülkeden çıkış yaptı.

Pandemiye rağmen alınan üst düzey önlemlerle, 2020 yılında 11 aylık süre içerisinde işlem sayılarında rekor verilere ulaşılarak, toplam 821 bin 685 yolcu aracına da işlem yapıldı. Ayrıca, söz konusu sınır kapısını bu yıl içerisinde 3 milyon 101 bin 155 yolcu kullandı.

Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı
Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı
Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı
Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı
Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı
Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı
Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı
Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı
Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı
Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı
Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı

Kapıkule Sınır Kapısı, Trakya Bölgesi, Ticaret, TIR, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın en büyüğü pandemide durmadı - Son Dakika Ekonomi


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