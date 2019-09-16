Avrupa'nın en büyük barajı için geri sayım sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapımı süren Çetin Barajı'nın tamamlandığında silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olacağını ifade etti.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerindeki barajda inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Çetin Barajı ve hidroelektrik santralinin (HES), tamamlandığında temelden 165 metre gövde yüksekliğinde ve RCC tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olacağına dikkati çeken Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Projenin inşaat çalışmaları 2011'de başladı. Baraj gövdesine günlük 15 bin 327 metreküp beton dökümü yapılıyor. Tamamlandığında gövde beton hacmi 4 milyon 726 bin 527 metreküp olacak. Gövde yüksekliği şu an 102 metreye ulaştı. Barajın maksimum işletme kotunda rezervuarında 615 milyon metreküp su depolanacak, 37 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre alanında bir göl bölgesi oluşacak. Baraj yılda bin 175 gigavatsaat enerji üretimi sağlayacak."

Bakan Pakdemirli, Çetin Barajı ve HES'te fiziki gerçekleşmenin yüzde 84 seviyesinde olduğunu ve projenin 2020'nin ilk çeyreğinde işletmeye alınmasının planlandığını bildirdi.