Avrupa'nın en büyük barajında doluluk oranı arttı

Siirt'te bulunan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı'nda su doluluk oranı sevindirdi. Çetin Barajı'nın elektrik üretimine başlanmasıyla ekonomiye katkısının yılda 80 milyon dolar olacak.



Çetin Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Siirt'te yağan yağmur ve kar Çetin Barajı'nda doluluk oranının 124 milyon metreküp olmasını sağlarken geçen yıl şubat ayından bu yana en yüksek su seviyesine ulaşıldı. Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı'nın işletmeye alınması ile birlikte toplam kurulu gücü 420 megavat saat olan barajdan yılda 1 milyar 174 kilovat saat enerji üretilecek, milli ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlanacak. - SİİRT