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Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi

11.09.2021 10:42
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Zeytinburnu'nda 2 ay içerisinde açılması planlanan buz pistinin hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Zeytinburnu'nda 2 ay içerisinde açılması planlanan buz pistinin hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Avrupa'nın en büyük buz pistini inşa ederek, ulusal ve uluslararası sporlara ev sahipliği yapacağız" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi 'buz adamları' keşfetmek için Avrupa'nın en büyük buz pistini 39 bin metrekarelik alana inşa ediyor. Veliefendi Mahallesi'ndeki çalışmalar, 24 saat aralıksız devam ediyor. 2 ay sonra açılması planlanan buz pistindeki çalışmaları Demirören Haber Ajansı görüntüledi.

"BUZ PİSTİ SPOR KOMPLEKSİ"

Müsabakaların yapılacağı ana saha ve antrenman sahası olmak üzere 2 pistten oluşacak Zeytinburnu Buz Pisti'nde, 2 bin 500 kişilik tribün, fitness salonu, aerobik salonu, 24 oda ve 48 yatak kapasiteli konaklama birimi, lobi, dinlenme alanları, konferans salonu, fuaye, kafeterya, yemekhane, hakem ve antrenör odaları, VIP seyirci locaları, mescit, medya için basın toplantı salonları, TV yayın, ses, görüntü ve aydınlatma kontrol birimleri ile 24 saat açık Millet Kıraathanesi ve proje kapsamında 123 kapalı 45 açık otopark yer alacak. Ayrıca Bilim Zeytinburnu bölümünde doğa, matematik, dene yap, astronomi uzay ve teknoloji atölyeleri, tasarım, üretim odaları da yer alacak.

"2 BİN 500'E YAKIN SEYİRCİ KAPASİTESİ VAR"

Avrupa'nın en büyük buz pistini inşa ettiklerini anlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Buz pistini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yapıyoruz. Bu mekanda iki büyük buz pisti, 2 bin 500'e yakın seyirci kapasitesi var. Burası Avrupa'nın en büyük buz pisti olacak" dedi.

"HER GENÇ BUZ SPORLARIYLA TANIŞSIN İSTİYORUZ"

Bu serüvenin mobil buz pisti aracılığıyla 'atığını getir, buz pisti biletini al' kampanyası ile başlayan bir süreç olduğunu anlatan Başkan Arısoy, "Birçok olumsuz alışkanlıkları olan gençlerimiz buz sporlarıyla milli takıma girdi. Zeytinburnu Belediyesi'nin Buz Pisti takımı var. Zeytinburnu'nda lise, ortaokul ve ilkokul okuyan her genç buz sporlarıyla tanışsın istiyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak bu planlamanın alt yapısını yapacağız. Bu kompleks sadece buz pisti kompleksi değil, aynı zamanda içinde Bilim Zeytinburnu adını verdiğimiz bölümde var. Bu yapının içinde 24 saat açık olan bir Millet Kıraathanesi de olacak. Zeytinburnu'nda yaşayan kadınların spor yapabilecekleri bir alanda yer alacak. İstanbul'da yaşayan her yaştan insanın uğrayacağı bir yer olacak" ifadelerini kullandı.

"ZEYTİNBURNU İÇİN YENİ BİR ODAK NOKTASI OLACAK"

İnşaatta sona yaklaştıklarını belirten Başkan Arısoy, "Bu kompleks Zeytinburnu için yeni bir odak noktası olacak. Burada uluslararası maçlar yapılacak. Hem profesyonel takımların hem de her yaş kesiminden vatandaşların spor yapabilecekleri bir alan olacak" diye konuştu.

"TEKNOLOJİ BAKIMINDAN BİZİ TAMAMLAYACAK ÖNEMLİ BİR UNSUR OLACAK"

'Bilim Zeytinburnu' bölümünde doğa, matematik, teknoloji ve astronomi atölyelerinin olacağını anlatan Arısoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar üç yılın sonunda sertifikalarını alacaklar. Zeytinburnu'nda teknolojiye meraklı çocukların ve gençlerin olduğunu biliyoruz. Bilim Zeytinburnu teknoloji bakımından bizi tamamlayacak önemli bir unsur olacak."

"ULUSAL VE ULUSLARARASI BUZ SPORLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile işbirliği yaptıklarını belirten Başkan Arısoy, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ulusal ve uluslararası buz sporlarına ev sahipliği yapacağız. Bu kompleks sadece spor anlamında değil, Zeytinburnu'na birçok anlamda fayda sağlayacak. Uluslararası anlamda da burası odak noktası olacak. Türkiye'nin spor envanterine yeni bir alan ekliyoruz. Gençlerimizin buz sporuna olan ilgisini yönetirken uluslararası organizasyonlar aracılığıyla Zeytinburnu'nun, İstanbul'un cazibe merkezi olma fonksiyonuna katkı sağlayacağız."


Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi
Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi
Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi
Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi
Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi
Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi
Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi
Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi

Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Buz Pisti, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'nın en büyük buz pistinin inşasında sona gelindi - Son Dakika
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