Avrupa'nın En Büyük Camisi Strazburg'da Yükseliyor - Köln

Fransa'nın Strazburg kentinde inşa edilen Strazburg Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatının 3 buçuk yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde inşa edilen Strazburg Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatının 3 buçuk yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.



Almanya'nın Köln kentinde Genel Merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından hayata geçirilen projeyle ilgili IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, genel merkezde gazetecilere açıklamada bulundu.



Ergün, "2018 yılının ekim ayında temeli atılan cami ve külliyemiz 3 buçuk yılda tamamlanacak.Camimiz Balkanlar dahil Avrupa'nın en büyük camisi olacak. Tamamen Osmanlı mimarisiyle yapılan bir cami. Sadece içinde 3 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek, müştemilatıyla birlikte aynı anda 5 bin kişi namaz kılabilecek." dedi.



Projenin sadece bir camiden ibaret olmadığını vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:



"Caminin özellikle dış aksamlarıyla birlikte Alsas ve Safranbolu evleri şeklinde kültür evleri olacak. Çarşısından restoranına, kadınlara, gençlere ve yaşı kemale ermiş olanlar için ayrı lokalleri, İslam tanıtım merkezleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve İslam Enstitüsü şeklinde yapılar olacak. Kadim medeniyetimizin yansıması olan Anadolu kültürümüzün çeşitli el sanatlarının görüldüğü yerler olacak. İslamın anlatılması ve tanıtılmasıyla ilgili ayrımcılıkla mücadele için bir kısım ön yargıların bertaraf edilmesi için çalışma merkezleri olacak."



Kültür evleriyle birlikte geniş bir alana yayılacak külliyenin 14 bin 500 metrekare alana sahip olacağını belirten Ergün, "Avrupa Parlamentosuna birkaç kilometre mesafede olan bir yer. Bittiğinde de başta Strazburg şehrimiz olmak üzere Avrupa'da da ziyaret edilen bir alan olacak. Bu şekliyle de aynı zamanda başta Müslümanlar olmak üzere, bu toplumdaki insanlara da İslamla ilgili bilgilerin aktarılacağı bir merkez olacak." diye konuştu.



Bu projenin hayata geçirilebilmesi için izin alınması konusunda da çok ciddi çalışmalar yapıldığını anlatan Ergün, "Gerek şehrin yöneticileri gerekse diğer dini cemaatlerin temsilcilerine, göstermiş oldukları hoşgörü için teşekkür ediyoruz. Strazburg halkı da bu hoşgörüyü gösterdiler. Şehre değer katacak olan bu eserin 2019 yılı içinde kaba inşaatının bitirilip, ince işçiliği ile külliyenin dış çalışmaları yapılmaya başlanacak." dedi.

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